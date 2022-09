Ach, bij ons in het zuigerplasbos in Lelystad hadden we ook diverse plekjes met appelbomen, perenbomen, pruimenbomen, frambozenstruiken nou ja noem maar op. Onze nieuwe medelanders hadden deze snel gevonden middels de tamtam, Gevolg, als die vruchten rijp waren zag je dagelijks vooral hoofddoekjes met tassen vol aan de fiets voorbijgaan op weg naar huis. Overigens niks mis mee want daar was dat spul toch uiteindelijk voor. Maar, wat mij mateloos irriteerde is het volgende. Na verloop van tijd waren de onderste pluklagen leeg geplukt. Oplossing hiervoor was dat de fruitbomen 's avonds gewoon omgezaagd werden om toch maar vooral ook die bovenste appeltjes en peertjes te kunnen plukken. Gevolg momenteel weinig fruitboompjes als plukbos meer te vinden.