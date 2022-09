Leuk is dat, wanneer het in een discussie op het regelen van het weer komt door bijvoorbeeld wolken te 'bezaaien' de wetenschappers direct wijzen op de gevaren omdat het nog helemaal niet duidelijk of bekend is wat de langeretermijninvloed is van dergelijke operaties. Dat er, voor betreft het regelen van het weer, de kennis en inzicht in dergelijke processen nog niet aanwezig is. Is dat niet frappant?