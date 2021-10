Het is een treurig beeld, ontmoedigend zelfs.

Niets leren en zodra het kan als een rund weer doorgaan met hetzelfde domme kuddegedrag. Allemaal in de rij, want dat is wat de baas eist.

Hebben ze het over besparing op energie en Co2 uitstoot, fijnstof en daarom het autogebruik ontmoedigen middels het beprijzen van brandstof. "Zodat de mensen minder fossiele energie gaan gebruiken". Echter; er is geen overheid die de toch vrij logische gedachte durft te omarmen dat (bijvoorbeeld) 2 dagen of zelfs maar één dag per week thuis werken een enorme besparing zou opleveren van diezelfde fossiele brandstoffen. Neen. Want dat kost teveel geld aan accijnsjes. Dan, ineens, is er niets aan te doen. Van alle kanten word je gemicro-managed, beprijst en gesubsidieerd om consumptie ont- of aan te moedigen. De stroomstok om de kudde de "juiste" richting in te duwen is nooit meer ver weg. Op iedere hoek van het gemeentehuis staat wel een ambtenaar in je rug te porren met allerlei "besparende maatregelen". Wees zuinig met elektriciteit, met gas, met water, met vlees, allemaal slécht! Want anders, beste werkbij, ga je betálen! VEEL. In de file gaan staan om naar je werk te rijden daarentegen is niet slecht. Dat is dan weer goed. Kost klauwen met geld voor de burgerij aan krankzinnige accijnzen, belastingen en BTW op een litertje peut. Tienduizenden auto's staan urenlang volkomen nutteloos schaarse fossiele brandstoffen te verbranden en daarmee alles uit te braken wat de regering verketterd en waar we (zogenaamd) allemaal binnen 10 jaar keihard dood aan gaan.

Als we niks doen.

En wat doen de dood en verderf schreeuwers? Helemaal niks. Briljant.