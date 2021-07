Wat is er nou gezonder dan werken in hetzelfde bed waar je eet, slaapt en geen seks hebt. En dat tot je op je 93e met pensioen mag. Dat is uw voorland, blijkens een onderzoek onder 1100 bedrijven in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. "Zo geeft 45 procent van de werkgevers aan de mogelijkheden voor online vergaderen te willen verbeteren. 41 procent wil meer mogelijkheden bieden voor thuiswerken. En 32 procent van de grote bedrijven wil een thuiswerkvergoeding invoeren of verhogen." Kortom, gaat nog eens heel groot worden dat thuiswerken in onze geatomiseerde samenleving waar geen griep krijgen het belangrijkste grondrecht wordt. Heuglijk nieuws voor die 1.780.000 werknemers - 20% van de gehele beroepsbevolking - die in 2020 al "tijdens het werk [nooit of] hooguit één keer per dag een werkgerelateerde persoonlijke ontmoeting te hebben". Maar goed, we hebben het nu wel over thuiswerken, maar kantoren zijn ook geen lieverdjes. Want zoals dat onderzoek van ABN-AMRO zegt: "Welzijn van werknemers is flink verbeterd tijdens corona". En als een bank het zegt, is het waar.