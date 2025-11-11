Ha corona weet je dat nog, een paar mensen werden ziek, heel veel mensen werden gek, nog veel meer mensen begonnen met haast compulsieve regelmaat dildo's te bestellen, er kwam een remake van 15 miljoen mensen die eer deed aan de bevolkingsgroei, zeventien miljoen dildo's, anderhalve meter afstand, kuchen in je elleboog, en natuurlijk de kroonjuweel, THUISWERKEN, al dan niet in trainingsbroek. Zalig! Welnu, dat hebben we sindsdien al die tijd volgehouden, maar er dreigt nu toch echt een einde aan te komen, want werkgevers zijn er helemaal klaar mee. Dat mede omdat (sorry, werk thuis vandaag, zie dat ik de vloer nog moet dweilen, mail van pa van vorige week is nog niet beantwoord, heb Jeanne nog steeds niet gebeld om het heimelijk vergeten van de eerste verjaardag van haar tweede kind recht te praten, zit nog een was in de wasmachine, en een afwas in de afwasmachine, zou tussendoor ook, kom, noem eens een zijstraat, ontzettend kunnen rukken, ook wel benieuwd hoe dat magistrale nieuwe seizoen van Dexter eindigt, afijn, druk zat, lees dat rapport anders lekker zelf)