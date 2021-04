Sinds mijn pensioen zie ik alleen nog de Reaguurders van GeenStijl en m'n kleinkids bij de oppas en m'n schoondochters als ik wat moet klussen. Heel af en toe kont er nog een oud-collega buurten. 't Is wa. Zit veel op de online archieven, je weet niet wat je allemaal tegenkomt. Lekker grasduinen in die notariële akten en testamenten.

Vroegah ging in elk gezin wel 40% voortijdig deaud. Wilde je een gezin met vijf kinderen hebben dan moest je er 10 laten komen. Maar ook pappie of mammie, maar ook pappie en mammie, gingen vroegtijdig deaud als de kids nog onder de 15 jaar waren. En de gemeente wilde minimaal levende 7 kids per gezin want anders was er krimp. Drama's, drama's waren het vroegah. Zoveel moeders gingen op het kraambed deaud bij het 8e of 13e kind. Handen wassen van de dokter of veoedvrouw was er toen nog niet bij. En die notarissen maar schrijven, al die erfenissen van de kinders opschrijven, uit te keren bij volwassenheid.

Wat ook gebeurt, Teun en Katrien hebben 8 kids, Katrien gaat deaud, Teun hertrouwt met Mia, Teun gaat deaud. Mia zit met 8 kids, dus dan moet de notaris flink schrijven. Mia hertrouwt met Filippe, Mia gaat deaud. Wie zorgt er nog voor die 8 kids? Daaruit is zeker de helft van onze bevolking voirtgekomen.

Dat bedoel ik, wat leven we toch in een luxe maatschappij, dat we ons druk kunnen maken of Piet zwart is of van kleur is.