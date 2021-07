Een jaar of 10 geleden is dat fenomeen "working from home" over komen waaien uit de USA. Dan had je snel iets nodig van een mannetje, even bellen. Op de achtergrond gekrijs van kinderen en lawaai van auto's. "Can we do this tomorrow, I am working from home today". Die vent kon de volgende dag op kantoor alles keurig in een kartonnen box doen en heel veel en heel lang vanuit thuis gaan werken.