Eén blok cocaïne is één kilogram, dat hebben we van een vriend. Nu is het wel een wereldje waarin niemand genaaid wil worden en waarin het ook niet verstandig is iemand te naaien, dus doet de leverancier in Colombia, Peru of Bolivia er vaak een grammetje extra Hazeswater in. Iedereen blij! Zo kan het zijn dat er 1.822 kilo zit verpakt in 1.815 blokken. Dat is 7 kilo bonus! 7 x € 50.000 = € 350.000! Min-puntje is wel dat deze prachtige Zuid-Amerikaanse geste geen zin heeft gehad, aangezien die partypoopers van de politie de boel hebben onderschept en in de shredder hebben gejoekeld. En straks schieten de Marokkanen elkaar weer overhoop op straat en dan heeft de gebruiker het weer gedaan!