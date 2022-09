De dode vrouw in de slaapkamer is Hetty Verink. Ze is ernstig verminkt, stelt de patholoog anatoom later tijdens sectie vast. Ze heeft meerdere botbreuken. Ribben, sleutelbeen en neusbeen zijn gebroken. Een knieschijf is doorgesneden en ook in haar gezicht is gesneden. Gezien de vele bloeduitstortingen op haar benen, rug, billen en gezicht moet ze geregeld zijn geslagen met een pijp of een stok. In de uren voor haar dood leed de vrouw ernstig bloedverlies. Maar sommige letsels zijn veel ouder en tonen aan dat de vrouw in de weken, uren en minuten voor haar dood is gemarteld.