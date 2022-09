Van harte gefeliciteerd Velsen-Noord (nu nog 5.300 inwoners) en dan voornamelijk as-salamu alaykum en natuurlijk ласкаво просимо ласкаво просимо aan de nieuwe dorpelingen! Lekker op een cruiseschip hangen, uit je neus vreten en met de handjes voor de verwarming (diesel) van het industriegebied genieten. "De crew van het schip kookt en wast. Zwembad, casino en winkelstraat zijn dicht." Iedereen is dolgelukkig. Ondernemers staan elkaar al de hele dag te highfiven. Meisjes in korte rokjes fietsen alvast wat extra rondjes over de kade. Eric van der Burg had een kleine prejaculatie in zijn onderbroekje. Kinderen uit Velsen-Noord staan met tekeningen en Himars ballonnen te wachten op hun nieuwe vriendjes. Silja Europa heet het ding. "Waarom hier", vroegen de inwoners van Velsen zich massaal af. Nou, omdat jullie toch in de buurt van Tata zitten. Jullie krijgen allemaal luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten & longkanker dus ja, jullie hebben er gewoon wat minder lang last van. Met de groetjes van Eric van der Burg!