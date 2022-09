Goed nieuws uit rechtsstaat Nederland. De rechtbank Amsterdam heeft GS Magenta B.V. t.h.o.d.n. GeenStijl (dat zijn wij) namelijk ondubbelzinnig gelijk gegeven in de zaak die we hadden aangespannen tegen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat [opzoeken wie daar nu minister is, red.]. GeenStijl deed op 1 juni (een dag na deze video) van dit jaar een verzoek op basis van de Wet Open Overheid naar wat er op dat ministerie nou allemaal bekend was over de CHAOS op onze nationale luchthaven Shithol. En u raadt het al, het ministerie overtrad vervolgens de wet door niet binnen de wettelijke termijn van vier weken op dat verzoek te reageren.

En vier weken daarna ook niet, en vier weken daarna ook niet, en inmiddels zijn we alweer een heleboel vier weken verder. Zoveel verder dat Dick Benschop al de laan uit is gevlogen, maar dan weer niet zoveel verder dat de problemen zijn opgelost (ook de komende dagen kunt u weer achteraan sluiten). Hoe dan ook. Draaideurcriminelen moet je scherp houden, dus wij stapten naar de rechter om ervoor te zorgen dat het ministerie die stukken ook echt openbaar gaat maken, omdat dat nou eenmaal de wet is.

GEWONNEN

En het mooie is: dat vind de rechter ook (hele uitspraak pdf), en daarom krijgt het ministerie twee weken om de stukken alsnog aan ons te sturen en daarna een boete van 100 euro voor iedere dag dat het te laat is. Het ministerie heeft beloofd dat we in oktober de stukken krijgen, dus de rekening voor de belastingbetaler (dat bent u) blijft waarschijnlijk beperkt. Dit soort procedures zijn echter niet gratis, dus wij van GeenStijl doen wel een beroep op onze lezers (dat bent u ook) voor een kleine donatie om aan te kunnen blijven sluiten in de rij voor de waarheid. Alvast onze nederige dank.