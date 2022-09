Inderdaad :

Dick Benschop, de president-directeur die donderdag zijn vertrek aankondigde bij Schiphol Group, zal geen financiële vergoeding meekrijgen bij zijn afscheid. Er is geen vertrekregeling afgesproken, antwoordt een woordvoerder op vragen van het FD.

De Schiphol-topman stapte donderdag op na aanhoudende problemen bij de controle van passagiers en handbagage op de luchthaven. Door een nijpend personeelsgebrek stonden er vaak lange wachtrijen in en buiten de vertrekhal, moesten vluchten worden geschrapt en was er veel kritiek op het optreden van de directie. De problemen begonnen in de voorjaarsvakantie en blijken na vijf maanden nog steeds niet opgelost.

Vrijwillig vertrek

Benschop (64) stapt voortijdig op. Hij werd dit voorjaar nog voor een tweede termijn van vier jaar benoemd door de raad van commissarissen. Zijn bestuurstermijn zou in principe in mei 2026 aflopen, maar de topman besloot, volgens een persverklaring van Schiphol, zelf te stoppen en zijn functie ter beschikking te stellen.

Het vertrek van Benschop was dus vrijwillig, benadrukt ook een woordvoerder. Er is geen sprake van een ontslag en er zijn geen afspraken gemaakt met de raad van commissarissen over een financiële regeling. Zodra een opvolger is gevonden, vertrekt Benschop en stopt de salarisbetaling aan de topman.

Benschop kreeg in 2021 een salaris van €585.000 inclusief pensioenbijdragen, zo blijkt uit het jaarverslag. De directie van Schiphol Group, met naast Benschop cfo Robert Carsouw en coo Hanne Buis, kreeg in de coronajaren geen bonus of variabele beloning uitgekeerd. Dat was ook niet toegestaan; de onderneming ontving tientallen miljoenen aan loonsubsidie van de overheid om de pandemie door te komen en dan is betaling van bonussen uit den boze

