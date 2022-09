Voor nu: "hoog tijd", "opgeruimd staat netjes" en "don't let the door hit you in the ass on your way out".

Maar (even vooruit spoelen) over een paar jaar duikt Dikkie Dik weer ergens op in de instituten in een of andere dikbetaalde neuspeuterfunctie.

Peop komt altijd bovendrijven dus het komt vast weer goed met Dick.

Tip aan Dick: ga es praten met Onno (Hoes) of "Onze Jos (van Rey)". Kunnen je haarfijn vertellen hoe je van minkukel toch weer terug in de schijnwerpers belandt.