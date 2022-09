Daar is ie weer. Huub Stapel, acteur en bij het grote publiek bekend vanwege het in een talkshow zeggen van dingen, die waar zijn, heeft weer toegeslagen. Dit keer is PvdA-bobo Dick Benschop de pineut. Benschop teert al jaren op zijn aan de politiek overgehouden oude jongens netwerk en is nog steeds directeur van Schiphol, waar het een zootje is. Hier de motie van Groep Stapel:

"Ik stel voor dat we het salaris van Benschop met 2/3 terugbrengen naar twee ton. Dat lijkt me ruim voldoende. En anders gewoon een ontzettende schop onder zijn hol. Want het is daar gewoon een zootje. En regeren is vooruitzien, hij komt uit de politiek, daar was het al echt een aanfluiting, een malheur, en nu op Schiphol is het ook een malheur. Gewoon een schop onder zijn hol (Schop, hol, Schiphol, lol, red.) en weg."

Allemaal eens? Dan gaan we dat regelen.

de OG

