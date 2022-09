Ook dat nog. De gezaghebbende entertainmentredacties van NU.nl en de T. hebben alweer een stukje meer gelezen van de compleet uitgemolken editorial van Linda de Mol over de kwestie Linda de Mol waarin staat dat die iedereen zijn schuld is behalve die van Linda de Mol. En nu blijken Linda de Mol en Jeroen Rietbergen dus GEEN relatie meer te hebben. Het hartverwarmendste liefdesverhaal van 2022 is dus een dikke vette hoax volgens Linda de Mol, en aangezien Linda de Mol de enige is die Linda de Mol nog vertrouwt, moeten we dat maar geloven. Maar! Ze praten wel met elkaar. "We praten af en toe. Met hulp van een therapeut, omdat er nogal wat gebeurd is. Ik hoop dat dat mag." Tuurlijk mag dat, Lin. Veel sterkte met de reacties van al die verschrikkelijke mensen zoals Rob Goossens. En onthoud: wij zijn met meer!