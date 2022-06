De kerken in Nederland lopen leeg, maar gelukkig is er op zondag dominee Gert-Jaap Hoekman van NU.nl, die de lezers van 's lands meest hersendode nieuwswebsite toespreekt. Deze week gaat het over al dat roddelnieuws dat we u de hele dag op NU.nl leest. Dat roddelnieuws staat op NU.nl vanwege omdat de schoorsteen bij Sanoma DPG ook moet roken en 'Douwe Bob zwanger van drieling' nu eenmaal beter klikt dan 'Hindoestaanse vervangers van tot slaaf gemaakten elk jaar herdacht: zo zit dat'. Niks mis mee. Maar als een refo met een tv op zolder heeft Gert-Jaap Hoekman daar een heel hypocriet verhaal bij verzonnen. Een bericht over Armin van Buuren "stimuleert het gesprek over geestelijke gezondheid". Een lukrake bewering van Soundous El Ahmadi "inspireert onze redactie om dieper in onderwerpen te duiken" als zwangerschapsdiscriminatie. Allemaal gelul lieve lezertjes. Wij zijn even op NU.nl aan het opzoeken wat Lil' Kleine nou weer heeft gedaan om het maatschappelijk debat rond de veiligheid van autodeuren te stimuleren.