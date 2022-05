Ze vreten zich wel allemaal de diabetes (''omdat Nederlanders met bijvoorbeeld een Turkse of Marokkaanse achtergrond vaker diabetes hebben dan mensen zonder migratieachtergrond."), met al die kleverige, zoete bagger, maar pas op hoor, dat vreetfestijn ''Suikerfeest'' noemen is een 'definite no-no'.

Alles moet tegenwoordig door allerlei 'ministries of truth' policor hernoemd worden, er komt gewoon geen einde aan. Lees voor de grap het artikel in de Volkskrant vandaag van UK correspondent Patrick van IJzendoorn over hoe in Londen de wijk Tulse Hill een nieuwe naam moet krijgen, want Henry Tulse - een zestiende-eeuwer, mind you - die de wijk 'gesticht' heeft, was ook ''bestuurder was van de Royal African Company, de handelsmaatschappij die flink verdiende aan de trans-Atlantische slavenhandel.'' Geen inwoner van die wijk die dat nog weet of zich eraan stoort, maar soit. Het is natuurlijk allemaal 'par for the course', ook hier worden gebouwen (Witte de With gebouw) hernoemd, of probeert men dat in ieder geval (de Coentunnel; het beeld van J.P.Coen in Hoorn moet verdwijnen, is al verschillende keren beklad), dus dat men Tulse Hill wil 'hernoemen', het verbaast me niet.

Maar waar mijn ogen weer van verbazing en ongeloof opensperden, was toen ik in het artikel van Van IJzendoorn dit las:

"Het dekoloniseren speelt in het hele Verenigd Koninkrijk. Zo gaat Glasgow mogelijk het beeld van ontdekkingsreiziger David Livingstone (van 'Dr. Livingstone, I presume?') verwijderen, terwijl het National Museum in Wales in de maag zit met stoomtreinen, die worden gezien als de motoren van het imperialisme. In Cambridge voorkwam een kerkelijke rechter onlangs de verwijdering van een gedenksteen voor Tobias Rustat uit de kapel van Jesus College - een tijdgenoot van Tulse die geld had geïnvesteerd, en verloren, in de Royal African Company.''

Stoomtreinen worden wellicht gecanceld, want zijn ''de motoren van het imperialisme''. Dit verzin je toch niet? Dit is toch de totale gekte ten top?