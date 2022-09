"...nieuwe cijfers lijken aan te geven dat corona steeds makkelijker leert rond te gaan als vervelende koorts-, snotter- en hoofdpijnziekte, die mensen herhaaldelijk thuis het bed in jaagt. Nieuwe, bijgewerkte boosterprikken en het doormaken van infecties halen domweg steeds minder uit tegen nieuwe varianten."

Ergens best wel goed nieuws maar ook weer helemaal niet. Biden laatst ook "the pandemic is over". Ja is wel zo @POTUS maar in Amerika gaan er elke dag zo'n 400 mensen dood aan COVID. Het is er dus nog wel en nog steeds dodelijk. Wellicht anti-vaxxers, maar toch. Elke paar maanden met koorts-, snotter- en hoofdpijnziekte een weekje in bed liggen is ook niet bepaald ideaal. Maar goed. we wisten wel dat het heel naar virus is dat als een malle muteert. De hoop was er dat het uitgeroeid kon worden met vaccinatie, teleurstelling 1. Teleurstelling 2 is dat het dermate als een malle muteert dat de vaccinboeren het niet meer kunnen bijbenen. Met die notie dat hoewel virussen meestal verzwakken er plots uit het niets een mutatie is die besmettelijker, ziekmakender en dodelijker is en waar de vaccins ook niet meer tegen helpen. En dat is maar afwachten. Denk niet dat ik geschokt zal zijn als er plots berichten komen van duizenden en duizenden mensen die 2 dagen snotteren, 3 dagen piepend in een ziekenhuis liggen en aan het einde van de week dood zijn (of permanent long-COVID hebben) maar tussentijds wel tig anderen besmet hebben. Alsof we er nog een crisis bij kunnen hebben.