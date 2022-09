Ach, de Russische opiniekaste, verschillig als altijd. Welgeteld 1 dag leek het alsof ze Normaal werden, maar daarna was het weer "We moeten ons juist niet schamen voor massagraven & co, vrees ons!" wat de klok sloeg. En nu dit weer. Vladimir Solovyov - bezat tot inname meerdere Italiaanse villa's, staat hoog in de in de Russische klepto-hiërarchie - die ertoe oproept wanhopige jonge, straatarme soldaten ter plekke te 'berechten' als ze """deserteren""". Hij specificeert de straf niet, maar in eerdere afleveringen herinnerde hij het publiek al aan hoe Stalin soldaten behandelde die zich in paniek terugtrokken: standrechtelijke executie. Vlad, ga jij lekker naar het front anders, koene patriot.

Alsof er zoiets bestaat als desertie als een leger dat alleen op papier bestaat, hun troepen (deels gevangenen en dienstplichtigen) de meat grinder in stuurt zonder enige logistieke dekking of operationeel ontwerp. Dat is geen desertie, het is terechte overgave. Als zelfs de meest prestigieuze Russische pantsereenheid, de 1st Guards Tank Army, al compleet van de kaart geblazen kon worden, laat mindere tankcrews die slechts een paar dagen getraind zijn en krap meerderjarig zijn, zich dan gewoon terugtrekken joh.

Meer na de breek.

Update: Raaaarrrr. Aangekondigde speech Poetin over annexatie en eventuele mobilisatie vanavond lijkt niet door te gaan. En Poetins perswoordvoerder Dmitry Peskov neemt z'n telefoon niet op. Wat is er gaande in de interne Slavische stammenstrijd?

Update 21:19: Sergei Markov (wie?) en TV-gastheer Vladimir Solovyov zeggen dat Poetins speech naar morgen is verplaatst.

