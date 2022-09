:

De NAVO of beter, sommige landen van de NAVO maar niet per se in dat verband, heeft oorlogen gevoerd en ja, daarbij werd infrastructuur vernietigd. Dat is zeker waar en dan ook bijzonder treurig. Toch is het nooit om annexatie te doen geweest, vrijwel altijd om een (vermeend) groter kwaad te bestrijden en altijd met de wens burgers het leven te sparen. Wat Rusland nu doet is toch een graadje ernstiger, het bewust plat schieten van ziekenhuizen is officieel beleid, het bombarderen van stuwdammen ook en dan hebben we het niet over de (massa-)moorden op burgers. Je had My Lai, je had verschillende andere incidenten maar wat de Russen uitvreten is "a special kind of evil".

Wat Joegoslavie-noemers altijd weer vergeten is dat Milosevics voorafgaand een burgeroorlog voedde in de buurlanden waarbij 200.000 burgers de dood vonden, uitsluitend wegens machtsbehoud. Srebrenica 1995 leidde uiteindelijk tot een militaire interventie en toen Servië opnieuw begon met terreur in Kosovo was een oorlog het gevolg. Echter steeds met het doel militairen te raken.