"Ik denk niet dat het slim is om een ex-KGB'er te onderschatten"

Er is niets 'ex' aan Poetin zijn KGB verleden. Hij is zoals veel KGBers naar een maffia model gegaan. Daarbij was Poetin helemaal geen hoge ome in de KGB, wist je dat hij in Dresden werkte? De toppers zaten in Berlijn. Zijn functie het verspreiden van desinformatie om 'nuttige idioten' te rekruteren. Klinkt bekend? Eerlijk is eerlijk dat kan hij wel, en goed.

Eenmaal terug in Sint Petersburg, brodeloos, wist hij zich in de regionale politiek te wurmen met hulp van louche (jeugd)vriendjes die later oligarchen werden. Met hulp van 'ex' KGBers en de Bratva wist hij zich op te werken en Jeltsin te dwingen, forceren hem premier te maken. Poetin een totaal onbekend niet noemenswaardig 'ex' KGB agentje en lokaal "politicus". Hoe precies en wanneer is eigenlijk onbekend (iemand een idee?) maar Poetin trok de grens toen Jeltsin zei dat de toekomst van Rusland bij de NAVO en Europa lag. Wij blij, iedereen blij. Niet lang daarna trad Jeltsin af en greep Poetin "democratisch" *kuch* de macht. Hij zit er al een poosje. Eerst als wolf in schaapskleren. Later als wolf. Toen als slang en daarna als kwaadaardige draak. En wij maar weg kijken.

Is Poetin echt een meesterstrateeg? Ik denk van niet. Hij is wel een begenadigde "bullshit artist" die op 1 of andere manier een spil is geworden tussen de geheime dienst en maffia en het Russische volk. Hoe hij het Russische volk heeft ingepakt weet ik wel. Maar de Bratva en KGBers?