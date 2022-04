Als je militaire strategie erop neerkomt dat je de ene na de andere golf dienstplichtige jongens tussen de 18 en 27 naar het NLAW/Javelin/Stugna P-slachthuis stuurt. Dan heb je wel genoeg jongens tussen de 18 en 27 nodig. Maar wat toch al met afstand de kleinste demografie van de Slavisch-Russische bevolking was, raakt op. De Financial Times keek eens nader naar de cijfers, en wij vatten samen:

Er zijn amper Russische twintigers omdat de jaren 90 daar verschrikkelijk waren en iedereen in Rusland dood wilde in plaats van kinderen krijgen. Dat is met een vruchtbaarheidsgraad van onder de 1,5 in principe nog steeds zo, en mede door de economische ramp als gevolg van de oorlog krijgen de 90's kids zelf vanaf volgend jaar waarschijnlijk nog minder kinderen dan hun ouders. Die corona-oversterfte van zo'n 1 miljoen hielp allemaal ook niet, en bij elkaar opgeteld betekent dit eigenlijk einde oefening voor het Slavisch-Russische volk.

Hier bovenop komt nog een brain drain. In de maand sinds het begin van de oorlog verlieten 50.000 tot 70.000 Russen uit de IT- en techsector het land. In april worden er nog 70.000 tot 100.000 emigraties verwacht. En daar mogen naar conservatieve schatting ook nog eens 13.500 dode Russische soldaten en duizenden permanent invalide veteranen bij opgeteld worden. Experts verwachten dat koopkracht per huishouden door dit demografische verval tussen de 10% en 25% kan dalen.

Demograaf Alexey Raksha: "The total fertility rate — the number of children the average woman bears — may drop by 10 per cent in the next year or two due to the fall in incomes,” said Raksha who expects it to “collapse” in 2023 unless a substantial financial incentives programmes is launched."

Knap werk, Poetin. Weet u welke Russen er trouwens absoluut niet in demografisch verval verkeren?

