Dat weten we dus wel. Althans de slimste mensen op aarde weten dat wel het is een keuze om gerenommeerde wetenschappers wereldwijd te negeren omdat dit ongemakkelijk is of omdat het simpelweg niets meer is voor je dan "apres moi le deluge". Dat mag natuurlijk, maar zeg dat dan gewoon i.p.v. een zooitje hobby amateur's te quoten die je toevallig vertellen wat je wil horen en niet wat je moet horen. Hier is waarom mijn waarde:

"How Do We Know Climate Change Is Real? There is unequivocal evidence that Earth is warming at an unprecedented rate. Human activity is the principal cause."

"While Earth’s climate has changed throughout its history, the current warming is happening at a rate not seen in the past 10,000 years.

According to the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), "Since systematic scientific assessments began in the 1970s, the influence of human activity on the warming of the climate system has evolved from theory to established fact."

Scientific information taken from natural sources (such as ice cores, rocks, and tree rings) and from modern equipment (like satellites and instruments) all show the signs of a changing climate.

From global temperature rise to melting ice sheets, the evidence of a warming planet abounds."

Je loopt dus helaas achter. Voor verdere informatie verwijs ik je naar NASA. Het is razend interessant en bevonden door mensen die er wel verstand van hebben. climatepuntnasapuntgov/evidence/