Goed. Sommige mensen lijken/denken echt zwaar in de problemen te komen. Vooral mensen met een laag inkomen.

Vandaag een huiltelefoontje van een vriendin. Haar energieberekening was fors verhoogt. Hun inkomen is modaal. Ik heb maar niet gezegd dat ze aan het begin van de zomer heel trots was op haar nieuwe airconditioning die het hele huis lekker koel hield. Ook maar niet gezegd dat ik vorig jaar al tegen haar en haar man heb gezegd dat er een zware tijd aankomt en dat ze als de sodemieter zonnepanelen moest gaan instaleren. De boel moest gaan isoleren. Desnoods met een lening (van mij of de bank). Voor en na de escalatie van de invasie van de Russen in Oekraïne dat dit ook grote gevolgen gaat hebben. Dat ik al alle radiatoren in de kamers die ik niet gebruik, en waar ik slaap heb uitgezet en alleen nog de woonkamer verwarm. Dat ik zelf al op eigen initiatief mijn maandelijkse bijdrage heb verhoogd met maar liefst 40% (worst case, niet schokkende narekening, best case extra spaargeld). Dat ik 's avonds de lichten gewoon uitlaat als ik televisie kijk.

Maar ze sloeg het allemaal in de wind. Zo ook andere vrienden. Mijn moeder, mijn zusje. Gingen ook allemaal op vakantie naar Verweggistan. Ik vond en vind het ronduit schokkend dat hoewel de corona-inflatie al in volle gang was de Poetin-engergiecrisis kwam, toch echt wel elk weldenkend mens maatregelen zou nemen. Zeker mijn familie en vrienden. Maar nee. Mijn oom stookte gewoon in de zomer naar 25 graden!?!?! Ben benieuwd.