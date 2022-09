Nou vrienden, zeg het maar. In deze shirts gaan wij als NEDERLAND dansend over de slavenlijken naar de wereldtitel. Fluorescerend oranje om eruit te zien als een asfaltschrobber van Rijkswaterstaat en een vaal smurfenpak voor de uitwedstrijden. Mooiste uitshirt aller tijden van Nederland is natuurlijk gewoon DEZE van het WK 1974. Maagdelijk wit, oranje kousen. Maar nu krijg je van die eenheidsworst van grote sportmerken en is het dus blauw met zwart en oranje. Misschien is het echter wel hartstikke mooi, wat weten wij nou van mode. Zeg het maarrrr:

A) JA ik wil er twee

B) Nee hoor

C) Ik doe niet aan kleren

D) Homoseksualiteit is verboden in Qatar

E) Ik ben voor Duitsland

F) Ik wil graag het Target Coolplay Collarless Shirt 2022 Raymond van Barneveld XLarge

G) Doe mij maar het nieuwe shirt van Nigeria

H) Portugal

I) Ik doe niet aan sport, alleen aan roken & bier drinken

J) Wacht ik bel Bert Brussen even om zijn mening te vragen

K) Anders, namelijk...