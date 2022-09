Ja, daar beweegt iets. "U draait!", zeiden we hier toen geluk nog heel gewoon was. Maar dit lijkt een gunstige draai. Want de Russische opiniekaste had ook uniform de andere kant op kunnen leunen hè. Tuurlijk, deze draai komt natuurlijk pas nadat deze week pas openlijk erkend werd dat - zelfs al zou algehele mobilisatie en totale oorlog het tij kunnen keren - Rusland daar helemaal niet de logistieke bandbreedte, middelen en moreel voor heeft. Kortom, de oorlog is gewoon definitief verloren en nu moet de Russische opiniekaste zich daartoe gaan verhouden. En als bovenstaande uitzending daar een voorbode van is, is dat voor iedereen goed nieuws.

Update: een Reuters Exclusive meldt dat "Vladimir Putin's chief envoy on Ukraine told the Russian leader as the war began that he had struck a provisional deal with Kyiv that would satisfy Russia's demand that Ukraine stay out of NATO, but Putin rejected it and pressed ahead."

