Misschien is het ook wel goed om weerbaarheid op de agenda te zetten. De godganse wereld vol consultants en parttimers zitten te janken over werkdruk. Elke week is er weer een nieuwsberichtje over sombere jongeren, of mensen die de weg naar de juiste loketjes niet kunnen vinden, of immigranten die te maken hebben met vooroordelen of discriminatie. Nog los van de racisme roepers.

Maar kan het ook zijn dat heel veel mensen simpelweg er vanuit gaan dat anderen het allemaal wel voor ze regelen? Is de verzorgingsstaat niet doorgeslagen? Mogen we ook van mensen verwachten dat ze zelf shit uitzoeken en doorpakken? Moet er werkelijk voor elke rolstoelbezitter een ambtenaar geregeld worden die ze wijst waar ze extra centjes toeslagen en hulp kunnen krijgen? Of zou het misschien handig zijn als die ambtenaar een baan zoekt waar gigantische tekorten zitten.

het is geen populaire mening misschien, en misschien is dit allemaal wel terecht, maar we zitten met een gigantische 'ik-ben-zielig-ik-moet-hulp' generatie...