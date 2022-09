Nou makkers, the queen is dead. Vooral Tom Egbers (Jinek) is heel erg verdrietig, want zijn moeder is geboren in Engeland. Zoals Tom Egbers ook een keer over de Brexit mocht praten, toen ook omdat zijn moeder is geboren in Engeland. Wat dus grappig is: Mosterd heeft een keer Engels gesproken én de moeder van Mosterd is óók geboren (niet in Engeland, maar toch). Tom vindt het allemaal heeeeel erg. Nog meer mensen die het heel erg vinden dat de queen eraf ligt, en dat niet doen voor de bühne, maar het daadwerkelijk verschrikkelijk vinden, zijn politici. Dat zijn ook een soort mensen. Mensen die oprecht rouwen. Vanochtend opgestaan met een brok in de keel, helemaal emotioneel, geen eetlust, alleen maar verdriet. Zo iemand is Sophie Hermans. De meest sympathieke en empathische vrouw van de Nederlandse politiek. De dochter van Loek Hermans, ook. Bekend van IK BEN SOPHIE HERMANS. Sophie Hermans is een zuigeling aan de tepel van verdriet. Het moet helemaal leeg. Alle tranen moeten eruit. Sophie Hermans wenst de familie 'heel veel sterkte'. Op Twitter. Bedankt Sophie Hermans daar zullen ze blij mee zijn. Lientje van BBB heeft een heus statement online gegooid. 'In haar beleving was de queen een warme persoonlijkheid met heel veel humor.' Als the queen een Nederlandse vrouw was, stemde ze BBB en molk ze een koe genaamd Camilla. Leuke serie he, The Crown? Vera Bergkamp. HAAR DADEN ZULLEN HERINNERD WORDEN. Nou noem er dan eens een paar, Vera? Hier een rebus: Vera, ve=t, +an en dan staat er TRAAN. Attje Kuiken. "Wat een droevige dag." WAT EEN DROEVIGE DAG. Een droevige dag. Voor Attje Kuiken. Een droevige dag. Droevig. Over droevig gesproken. Laurens Dassen. Alles veranderde, behalve de koningin. En schildpad Jonathan, want die is al 190. Jank Paternotte. Heel veel sterkte voor alle Britten. Alsof Duracell-konijn on crack Jank Paternotte inlevingsvermogen heeft. Sjoerd Sjoerdsma. Hij mag alleen het baasje retweeten, want zelf weet hij niks. Sjoerd Sjoerdsma is een krant die een nacht in de zure regen heeft gelegen, en al het gifwater heeft opgezogen. Een natte krant. Gert-Jan Segers. Mag ook een meloentje werpen. "Ik hoop dat haar leven ook na haar overlijden nog veel mensen tot dienstbaarheid en navolging inspireert." Aldus Gert-Jan, alvorens zijn vrouw - dienstbaar - weer naar de keuken te bonjouren. Derk Boswijk. EEN KRACHTIGE VROUW. EEN BAKEN EN EEN ICOON. Weet u voor wie Derk Boswijk dit doet, dit larmoyante gejank? Voor Derk Boswijk zelf. Kijk Derk Boswijk toch eens rouwen. Het zijn echt prachtige woorden, heren en dames politici. Allemaal zo oprecht. Zo echt. Zo puur.

Dit was de break van de BBC