Rechtstreeks naar de Galgenwaard voor een dikke kwalificatiewedstrijd met verstrekkende gevolgen. Leuk weetje over die Ice Ice Babies uit Björkland: ze heten allemaal dottir, behalve Scheving en Jensen, die heten Scheving en Jensen. Akelige weerbarstige tegenstander, eerste in de poule (wij zijn tweedst), maar we hebben nu met Andries Jonker een Kerel als Coach ipv een Overzeese Zitplasser, die de laan is uitgestuurd want de oranje leeuwinnen vielen in slaap tijdens de wedstrijdbesprekingen. Niks gelijkspelletje of gokken op de play-offs in oktober. Gewoon keihard winnon vanavond. HUP VROUWEN.

Lekker bezig Eric!

Heee. Houtmeisje gaat kamperen!