Helaas moet je die hoop wat temperen.

Er zijn geen kwaadaardige mensen omdat 66 in de kamer zit, 66 zit in de kamer omdat er kwaadaardige mensen zijn.

Ze zullen zeker mensen trekken die denken dat het misschien wat is en die zullen ook weglopen als het daar een bende is, of de burgerhaterij echt gezien wordt (en wat uitmaakt voor betreffende kiezer). De weglopers komen helaas vaak uit bij de groene khmer en soms de pvda. Laatste partij was steeds iets minder erg dan 66 en de khmer, maar dat is onder juf pluimvee hard aan het veranderen.

Er is gewoon een probleem met een redelijk brede elite die het prima voor elkaar heeft en altijd heeft neergekeken op gewone mensen, reken de middenklasse ook maar tot “gewoontjes”. Check bv reisbureaus die de duurdere reizen aanbieden, gericht op de The White privilige. Altijd gewauwel over bestemmingen waar “de massa” niet komt.

Mensen die zich kunnen veroorloven om internationaal te bewegen (gros van de mensen kan dat echt niet). Mensen die wat extra geld betalen voor energie en boodschappen niet voelen. Feitelijk ruilen ze geld voor een deugend gevoel wat voor deze mensen weer sociaal kapitaal is.

Middenklasse en alles er onder kan dat niet. Die gaan keihard voelen hoe het leven duur gemaakt wordt voor de principes van de deugende elite.

Onderschat het belang van sociaal kapitaal niet. Geld is zeker belangrijk voor mensen, maar aanzien en geliefd zijn ook. Er zijn bovendien overlappingen. Sociaal kapitaal als deugen kan je inzetten om in het circuit een mooie baan te krijgen en zo draagt sociaal kapitaal bij aan materialistisch kapitaal.

We hebben wel eens psychiaters in de tegels gehad die iets uit de doeken wilden doen, maar anoniem. Ook een keer letterlijk dat een sympathie voor PVV uiten, einde carrière is. Niet dat je uit je baan gezet wordt, maar verderop komen in de loopbaan wordt in een cordon sanitair gestopt. Rechters idem. Ooit wel eens gelezen dat een rechter letterlijk zei dat een PVVer als rechter eigenlijk niet kan.

Sociaal kapitaal is uiterst belangrijk. De hysterie bij rijke blanken om hun kroost bv op een witte school te krijgen is direct voortvloeiend uit de opbouw van sociaal kapitaal voor dat kroost.

Voor zichzelf:

In de juiste wijk wonen (blank, welvarend, progressief).

Naar de juiste plekken op vakantie, en dan een CO2 aflaat kopen.

In een elektrische auto rijden.

De “juiste” dingen zeggen in een gesprek over politiek (debatten voeren deze mensen, die het over alles eens zijn, niet).

Afkeuring uiten over “populisten” schelden op Wilders en Forum. Ook op boeren en Lientje.

Dit alles uitvoerig op de eigen apenrots kenbaar maken.