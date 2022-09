Oh jee. Wat we Twan Huys (vriend van deze website, zelf tevens ook daarnaast expert op het gebied van controversiële interviews) nou weer hoorden vertellen bij de De Grote Omroep Max Martin Ros Memorial Show op Grindpad FM. De VPRO heeft een internationale docuserie over de aanslagen tijdens de Olympische Spelen van München in 1972 gecoproduceerd. Het toeval wil dat Twan Huys daar net ook een documentaire over aan het maken was (die zat hij dus te pluggen) en er zo achterkwam dat de makers van de VPRO-serie keiharde euro's hebben betaald voor een exclusief interview met Mohammed Safady, één van de terroristen en volgens Duitse politiedocumenten de moordenaar van vijf mensen waaronder schermcoach Andre Spitzer.

Het klonk ons allemaal een beetje té VPRO om waar te zijn: je reet afvegen met journalistieke basisprincipes en dan ook nog eens geld overmaken aan terroristen, van de Palestijnse persuasie maar liefst. Maar wat blijkt. Ze geven het gewoon toe in een verklaring op hun eigen site. Volgens Huys kwam de VPRO er pas achter kwam dat er was betaald na een tip van de KRO-NCRV, en dat laat maar weer eens zien dat de journalistieke leiding van de VPRO er onderop zit. Gratis abc'tje voor de NPO Omdbusmanmevrouw na de breek.

Journalistieke code NPO

Deze code is dus door de VPRO dubbel geschonden: ten eerste is er wél betaald voor het interview, en ten tweede is de hoogte van het bedrag niet openbaar gemaakt.

Journalistieke principes VPRO

Ook geschonden.

Verklaring VPRO: Befehl ist befehl

Hobbeltje op het Shula Rijxman pad