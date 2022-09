Binnen Europa dan, want nergens ter wereld was er sindsdien een zo lage bevolkingsgroei als in Europa. Wij zijn wel altijd het buitenbeentje geweest binnen Europa. In de afgelopen 40 jaar is Nederland zo'n beetje het enige land geweest (en Denemarken in ietsiepietsie mindere mate) dat qua geboortecijfer op het niveau van de vervangingswaarde (2,1 kind per stel) zat. In heel Europa is, als er sprake is van bevolkingsgroei, volledige voor de volle 100% toe te rekenen aan de immigratie van de afgelopen dertig jaar.