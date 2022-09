We zouden natuurlijk ook gewoon aardgas uit de grond kunnen halen. Daar hebben we heel veel van en dat ging de voorbije 50 jaar erg goed. Geen enkel noemenswaardig incident. Nog even opgezocht: het zwaarste bodemtrillinkje was 3,4 op de schaal van Richter, volgens wikipedia vergelijkbaar met een voorbijrijdende vrachtauto. Ik denk dat we daar dan maar niet te dramatisch over moeten doen. In Groningen zijn ze natuurlijk niet veel gewend, maar in de Randstad rijdt er wel vaker een vrachtauto langs je huis. Bovendien is er geen land ter wereld dat die potentie onbenut laat. Dan moet je echt stapelgek zijn.