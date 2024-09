De gestage seizoenswissel genaamd september, daar zouden Schrijvers eens wat mee moeten. Die ritselende blaadjes beschrijven zichzelf niet hè! Weeronline - niet te verwarren met uw Tindermatch die weer online is maar niet meer antwoordt - schrijft: "Na een herfstachtige dinsdag wordt het er woensdag niet veel beter op. Sterker nog, de temperatuur levert nog verder in. Op de meeste plaatsen wordt het zelfs niet veel warmer dan een graad of 15. Zoveel regen als dinsdag valt er niet, maar de paraplu gaat wederom zeker nodig zijn. Verspreid over het land komen flink wat buien voor. Vooral in de kustgebieden kunnen de buien ook gepaard gaan met een klap onweer. Tussen de buien door schijnt af en toe de zon. Donderdag krijgen we te maken met een vergelijkbaar weerbeeld als op woensdag."

Enfin, de heetste Europese zomer sinds het begin van de metingen zit erop, en een van de zo'n 160 seizoenswisselingen die u nog gegeven zijn vangt aan. Dus vergeet het niet mee te maken!