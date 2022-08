De VVD. Het is een gênante vertoning geworden.

Wat ik werkelijk niet begrijp is dat Mark EU Rutte zich niet sterk maakt voor een democratische verenigde staten van de EU (de VSE). Hij geloofd daar sterk in en zijn volgelingen ook, zowel de leden als de VVD kiezers. Dus ga naar Brussel en sla met de vuist op tafel of wat daar door voor moet gaan bij Rutte en eis dat het asiel en energie probleem gezamenlijk wordt opgelost. De democratie wordt ingevoerd. Rutte zou een eens kunnen stoppen met liegen dat hij tegen een sterke EU staat is. Hij heeft al het mogelijke gedaan dat het grootste deel van onze wetgeving wordt gemaakt en voorgeschreven door ondemocratisch geplaatste technocraten in Brussel. Als Eurofiel zijnde zou je zeggen dat dit de kans is voor Rutte om van de EU een waardige democratische staat te maken. Ik begrijp werkelijk niet waar hij mee bezig is. Of zit het probleem in het gegeven dat met democratie mee komt dat je als machthebber je moet kunnen verantwoorden naar de burger? Wordt daarom ook in Nederland de democratie zo zachtjes aan de nek om gedraaid? Liever de rust van een dictatuur dan de chaos van een democratie?