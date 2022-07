Ik kwam er op door Toots Thielemans, van wie ik vorige week Bluesette hier postte. Toots bereikte de gezegende leeftijd van 94 en trad nog tot twee jaar voor zijn overlijden op. Ik dacht: goh, dus niet alle jazz muzikanten gaan op relatief jonge leeftijd dood vanwege drank- en drugsverslaving (in dat kader is hier Chet Baker al langs gekomen, en Billie Holiday, maar je kunt ook nog Charlie Parker noemen, Bud Powell, en nog een hele waslijst). En tegelijk dacht ik: maar Benny Carter, die is toch ook tamelijk oud geworden? Heb ik nog op het North Sea Jazz Festival hier in Den Haag horen spelen eind jaren 80, en toen liep hijzelf ook al tegen de 80 of was het al. Even gegoogeld, en inderdaad, geboren op 8 augustus 1907 en overleden op 12 juli 2003, is hij overleden een maand voordat hij 96 zou zijn geworden.

Een kwootje uit zijn levensbeschrijving op Wikipedia:

“Carter had an unusually long career. He was perhaps the only musician to have recorded in eight different decades.’’

En in die lange carrière heeft hij met werkelijk iedereen gespeeld die er toe deed in de jazz. Benny Carter speelde altsaxofoon, maar speelde af en toe ook klarinet en trompet. Verder was hij componist, arrangeur, leidde diverse bands, en was een begenadigd muziekdocent aan Princeton en Harvard, niet de minste universiteiten.

Ik kan het nergens terugvinden, maar er staat me bij dat ik wel eens gelezen heb dat de tenorsaxofonist Ben Webster gezegd heeft: ‘’Ik ben toch altijd een klein beetje nerveus als ik met Benny moet spelen; Benny hoort elk klein foutje dat je maakt.’’

Nou ja, tijd voor Benny Carter zelf: van een optreden in Japan in 2000 – dus toen was hij de 90 al ruim gepasseerd – en zijn kwartet speelt hier de jazz standard ‘On Green Dolphin Street’, een lekker swingend nummer. Enjoy.

www.youtube.com/watch?v=-roT6dMnzQs