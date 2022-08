De nieuwe 'Wet Open Overheid' is nu een tijdje van kracht, en zoals wij vorig jaar reeds voorspelden zorgt deze nieuwe wet niet bepaald voor een open overheid. Ze kunnen hem beter WGO noemen, snapt u wel. Hier een voorbeeldje dat wij vandaag toevallig langs zagen komen: dit besluit van ONS ministerie van Buitenlandse Zaken over mails van ONZE ambtenaren over een ontmoeting tussen ONZE Koningin Máxima en premier Modi van India (van de G20 in Osaka, in 2019, waar Máx ook babbelde met de Saoedische kroonprins, red.). Komt ie hoor.

"Het gaat om informatie die inzicht geeft in hetgeen tussen de Dienst Koninklijk Huis, namens Koningin Maxima, en het ministerie van Buitenlandse Zaken is gewisseld over mogelijke ontmoetingen tijdens de G20 in Osaka. Het beraad tussen een minister en de Koningin, in dit concrete geval tussen ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de ambtelijke ondersteuning van de Koningin over het bezoekenprogramma, dient vertrouwelijk te blijven. Ik vind dat dit belang zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid, omdat binnen de Staat, publiekrechtelijke lichamen en bestuursorganen de mogelijkheid moet bestaan om vrijelijk en vertrouwelijk te kunnen afstemmen en advies in te winnen alvorens tot weloverwogen besluitvorming te komen."

Even technisch: de informatie wordt geweigerd op grond van het in artikel 5.1.2 onder i genoemde, dat is informatie die "het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen" in gevaar brengt. Het gaat dus niet om 5.1.2. a, wat ziet op informatie die de betrekking tussen Nederland en andere landen zou kunnen schaden. Buitenlandse Zaken zegt dus niet: we houden het geheim want ambtenaren hebben allemaal gemene dingen over Modi gezegd. Buitenlandse Zaken zegt wel: we houden het geheim want wat onze ambtenaren tegen elkaar zeggen moet altijd geheim zijn. Verder krijgt u de hartelijke groeten, toedeledokie, hier heeft u een of andere algemene tekst over de Koningin en kunt u het rambam krijgen. Oh ja. U betaalt die ambtenaren natuurlijk allemaal wel, en de Koningin ook.