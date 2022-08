Jesse Klaver is een getikteling.

Nederland is na WW2 opgebouwd in de jaren van de Wederopbouw - van ca 1948 tot beginjaren 60) door de generatie van mijn ouders (dat zal voor veel mensen de generatie van hun grootouders en overgrootouders zijn). Die mensen hebben zich in de jaren 50 de tandjes gewerkt voor een karig loon en dus een karig bestaan. De enige hulp die we 'van buiten' kregen was de zg Marshall hulp, maar verder hebben ''we'' het helemaal zelf gedaan. En toen werd er eind jaren 50 een giga gasbel ontdekt bij Slochteren, en waren we opeens de oliesjeiks van West-Europa.

Die combinatie van oud-Nederlandse 'can do', handen-uit-de-mouwen, niet lullen maar roeren, het duwtje in de rug van het Marshallplan, en de ontdekking van gas, heeft ervoor gezorgd dat de welvaart vanaf 1963/64 in stijgende lijn omhoog ging. Arbeiders en 'gewone' mensen - zoals mijn ouders - gingen beter verdienen, konden een autootje en een televisie aanschaffen, begonnen voorzichtig op vakantie te gaan buiten Nederland, etc.

En hadden geen zin om ongeschoold werk te doen voor een grijpstuiver. Dat was het moment dat die 'migranten' van Klaver hier een rol gingen spelen. Maar toen was de Wederopbouw allang voltooid. Die gastarbeiders zijn heel even nodig geweest, zeg van 1965 tot ca 1973. Daarna is de werving gestopt, maar zijn die lieden nooit meer teruggegaan en is de keten-migratie op stoom gekomen.

Met de negatieve gevolgen daarvan moeten we tot op heden 'dealen'. En we blijven stug doorgaan met het binnenlaten van de toekomstige ellende. Thanks oa to Jesse Klaver.