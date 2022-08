:

Ik heb ze een paar maal gezien en echt een goede band. Het is wel lang geleden in IJsselhallen in Zwolle. Daar waren ze nog wel eens, en later ook een groot Iers muziekfestival.

Was toen nog heel jong en met een paar oudere vrienden naar The Dubliners. Luke Kelly was al dood, de rest in mijn ogen in ieder geval oud. Maar de energie! Die was geweldig en de grappen tussendoor, ik vond het super.

Later ook naar die Ierse festivals en dat was dan op The Dubliners na onbekend voor mij, maar volgens die vrienden, echte kenners, kwam daar de top uit de Ierse folk: Mary Black, Oisìn, Christy Moore, en natuurlijke de onvermijdelijke Dubliners.

Op de parkeerplaats zag auto’ s met nummerborden uit België, Frankrijk, Duitsland en ik denken dat die Belgen en zo ook voor dat festival kwamen. Was wel zo, maar het waren allemaal Ieren die daar woonden. Een Ierse vertelde mij dat dit festival een soort reünie was van Ieren die in west Europa werkten.

Daar heb ik ook kennisgemaakt met Guinness. Kende het toen geheel niet. Ik weet nog dat ik daar op die harde plastic stoeltjes zat en naast mij een Ier, knetter dronken, begin festival :-) en die stond boven op die stoeltjes mee te zingen. Viel hij opeens om. Best wel schrikken zo met zijn rug over die harde stoelen, maar opstaan en gewoon door lallen. Hij had een plastic beker met donkerbruin spul en een lichte schuimlaag. In het beperkte licht dacht ik aan iets van koffie met een roomlaag, maar niet dus, Guinness!!

Het waren echte top concerten en staat mij nog zeer bij zoals je wel leest. Ook een geweldige Christy Moore gezien, een geweldenaar.

Ik weet ook nog dat ik bij een van die festivals of losse concerten, een stel punkers zag. Was even verbaasd, maar enkele jaren later bedacht ik mij dat zij The Pogues toen al kenden, ik nog niet. Dat moet dan in de beginjaren van The Pogues zijn geweest: Red Rosés For Me tijd.

Prachtige tijden.

Overigens vindt jij Dranouter denk ik ook leuk. We hadden het er wel eens over meen ik. Een groot festival achter Ieper, tegen de Franse grens. Fijne sfeer en een zeer breed scala aan muziek waar folk/etnisch de rode draad is, maar uiteenlopend van traditioneel tot beïnvloede pop, rock, trance enzovoorts.

Daar heb ik The Chieftains gezien en ook dat was imponerend.