Trouw 19-08-2022,

Er is bij Landhotel ’t Elshuys in Albergen genoeg ruimte voor de plaatsing van units om asielzoekers in onder te brengen. Het totale perceel beslaat 10.000 vierkante meter, zo blijkt uit de koopovereenkomst tussen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en eigenaresse Maria Olde Heuvel van het hotel.

De overeenkomst is sinds gisteren bij het Kadaster in te zien. Olde Heuvel krijgt voor het hotel met 28 kamers, de bedrijfswoning en alle grond een bedrag van 1,48 miljoen euro. Het hotel staat op een kavel van iets meer dan 10.000 vierkante meter. Dat is inclusief een fors weiland, dat direct naast het hotel lig