Waarom de Nederlandse overheid blijkbaar die weldoorvoede Pakistanen of afrokapsel met hoodie belangrijker vindt dan autochtone Nederlanders, die al hun halve leven op allerlei manieren dik belasting betalen, is mij een raadsel.

Komt het omdat 'de Nederlander''gewoon een totaal mak schaap is?

En trouwens: waarom moet een asielzoeker sowieso een gratis Miele krijgen (zo rond de 1000 Euro)?

Ikzelf heb bijvoorbeeld zo'n 30 jaar zonder wasmachine gedaan, en zo'n 50 jaar zonder afwasser, en zo'n 60 jaar zonder wasdroger.

Wat je eigenlijk alleen als basis nodig hebt in een nieuw huis is:

- een koelkast

- een bed, tafel, stoelen

- gordijnen

- werkend internet

- pannen, borden

- kookplaat

- verlichting

De rest kan later nog, van je eigen geld, dus.

Weten die gasten sowieso wel hoe een wasmachine werkt?

En ook krijgen ze dus taxivervoer naar allerlei instanties.

Inburgering: degenen boven de 20 zullen nooit never correct Nederlands leren.

Ook en vooral omdat zij zich alleen bewegen in nun eigen kringen, waarnaar ze dus van elkaar sowieso het verkeerd soort Nederlands leren.

OK, de peuters, kleuters zouden eventueel later goed Nederlands kunnen spreken, maar nee, de buurt en school waar zij opgroeien, is de oorzaak dat zelfs zij, die met een schone lei beginnen, al een achterstand hebben.

Ik zie op de foto's ook behoorlijk wat mannen (met buikje) die al grijs beginnen te worden.

Ik zie deze ook niet zo gauw zonnepanelen gaan installeren, of elektromonteur of buschauffeur worden.

En dan nog een laatste opmerking (alles is al gezegd: conclusie is gewoon: stop met dit asielcircus, maar ja):

-er is nog een andere categorie immigranten: buitenlandse partners (dus niet gezinsherenigingen, maar simpel gezegd; importbruidjes)

Je wilt niet weten hoe streng en duur die procedure is:

een geboorteakte, moet officieel geverifieerd worden, vertaald door een beëdigde vertaler, een inburgeringsexamen in eigen land, een inkomenseis, een verplichte check op TBC, en daarna ook nog heel veel gedoe, wat jaren kan duren, waaronder inburgering, en zo niet: een niet misselijke boete van 1250 Euro.

Maar iemand zonder paspoort krijgt zonder vragen een gratis huis aangeboden, jawel.

En weten die asielzoeker ook dat de uitkering die je krijgt voor meer dan 80% nodig is voor de vaste lasten? En geen vrij te besteden geld?

Lijkt me allemaal behoorlijk moeilijk te vatten als je uit een ontwikkelingsland komt, bijv. het concept van automatische incasso etc.