GeenStijl Café Mega Mix 122 Playlist:

1. Godsmack - Crying Like A Bitch (2010) - @pegaje

2. The Cure - A Forest (1980) - @weggejorist

3. Jeff Wayne - The Eve Of The War (1978) @Piet Karbiet

4. Foreigner - Dirty White Boy (1979) - @BrutusBosch

5. The Rings - I Wanna Be Free (1977) - @Asteroid-B612

6. Richard Hell and the Voidoids - Love Comes In Spurts (1977) - @Roehm

7. The Specials - Gangsters (1979) - @CarelJan7937

8. Tammy Wynette - Stand By Your Man (1969) - @lezeres

9. Herbert Grönemeyer - Halt Mich (1989) - @PPuk

10. Devo - I Can't Get No Satisfaction (1978) - @Nuuk

11. Genesis - Land Of Confusion (1986) - @funda

12. Bad Religion - Against The Grain (1990) - @chicago river

13. MinaCelentano - Niente è Andato Perso (2021) - @Basil Fawlty

14. The Offspring - Come Out And Play (1994) - @Reebensteeltje

15. Guns N' Roses - You Could Be Mine (1991) - @R. Skickr

16. Wolter Kroes - Niemand Anders (2000) - @neonreclame

17. The Melvins - I Fuck Around (2020) - @P-unit

18. Khaled - Aïcha (1996) - @Duwbak_Linda

19. George Harrison - My Sweet Lord (2021) - @Bad – Casey

20. Heino - La Montanara (1972) - @Mr_Natural