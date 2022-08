Te weinig..... Als je in deze situatie al geen moeilijke beslissing kan nemen die toch echt beter is voor de meesten in Nederland dan is het een verloren zaak. En ja dat alle insituties zichzelf vrijwillig klem hebben gezet via allerlei regels, verbanden, afspraken en afhankelijkheden is net zo kwalijk. En ja de verkwanseling van aardgasbaten en gebrekkige vergoeding voor Groningers is nog kwalijker.

Leuk detail: het was CDA'er Jelle Zijlstra die besloot dat de aardgasbaten niet in een SWF terecht moesten komen maar gelijk over de balk konden worden gesmeten.