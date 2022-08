In ons mobiel zit een adaptive cruisecontrol; m.a.w. wij kunnen instellen hoe dicht wij op de voorligger blijven rijden, door de cruisecontrol op 130 te zetten. Die zorgt er voor dat we optrekken naar die snelheid maar vervolgens op een ingestelde afstand van de voorligger blijven 'steken'.

Helaas, als we deze op een acceptabele afstand instellen dan hebben we, zeker in de Randstad, voldoende zeilers (want rijden mag men het niet langer noemen) die hun Aldi, bmw of mersedes in dat gat denken te kunnen prakken. Resultaat is dat onze bolide in een paniekstand schiet en vol in de ankers gaat...

Leuk voor de mensen achter ons, goed voor de bloeddruk ook.