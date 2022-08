Nog iets waar we ons druk over moeten maken, waarvan we niet wisten dat we er ons druk over moesten maken: rampen in ziekenhuizen. Want die patiëntenflats zijn maar slecht voorbereid op uitvallende ict-systemen, overstromingen of terrorisme, zo vindt arts Dennis Barten en die deed daar onderzoek naar, dus die zal het wel weten. Belangrijkste zorgpunten: het groeiende gevaar van een computerstoring danwel hack en natuurlijk wordt de klimaatverandering er ook weer aan de haren bijgesleept, want driekwart van onze oplapcentrales liggen in overstromingsgevoelig gebied. Daarnaast komen grote ziekenhuisproblemen steeds vaker voor, dus dat betekent dat de kans groeit dat als u ongelukkig ligt te wezen in een hospitaalbed, u plots in een ambulance wordt gekieperd en elders wordt afgeleverd omdat het ziekenhuis problemen kende. En normaal eindigt een dergelijk betoog in een oplossing, maar dat heeft deze onderzoeker niet. Barten komt niet verder dan het advies voor het vaker trainen van zulke scenario's, zodat men u efficiënter van ziekenhuis naar ziekenhuis kan verschepen. Dat is waarschijnlijk niet het bemoedigende nieuws dat u wilde horen als u aan de vooravond van een zware operatie staat, maar in een land waar het zorgbeleid voornamelijk om kostenbesparingen draait, is dit niet verrassend te noemen. Maar we zijn de beroerdste niet, dus hoe vaak moeten we op het balkon applaudisseren om dit probleem te verhelpen?