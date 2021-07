LIVESTREAM BOVENSTAAND

Wordt een nat weekend daar in het buitenland. "Bij Voulwames (maps) in de gemeente Meerssen is een dijk langs het Julianakanaal doorgebroken. Volgens de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is er een gat in de dijk geslagen van één bij één meter. Maar de verwachting is dat dat snel groter wordt door de kracht van het water. Paniek is volgens de veiligheidsregio niet nodig, maar omwonenden wordt verzocht met gepaste spoed het gebied te verlaten."

Even verderop in Venlo wordt ziekenhuis VieCuri volledig ontruimd. "Het ziekenhuis is dicht voor spoedeisende hulp en er worden 200 patiënten naar andere ziekenhuizen overgeplaatst. (...) De evacuatie wordt uit voorzorg gedaan 'om elke kans op overstroming voor te zijn'. Vanaf 18:00 uur worden spoedpatiënten doorgestuurd naar omliggende ziekenhuizen. (...) Ook voor bevallingen is het geboortecentrum dat in het ziekenhuis zit, gesloten. "Zwangeren worden vanaf dit moment al doorverwezen naar andere geboortecentra", laat het ziekenhuis weten. Ook worden 200 patiënten vanaf vrijdagmiddag uit het VieCuri overgeplaatst naar andere ziekenhuizen."

Ook gaat er plaatselijk het luchtalarm af, en is de onderstaande oproep naar hoger gelegen gebied te VLUCHTEN nu weer verwijderd, omdat er blijkbaar helemaal geen tijd is om uw huis te verlaten en te vluchten. Om 11:00 kon het nog, maar nu doet u vluchten maar thuis, naar de zolder. Tijdlijn van live lokale vluchtadviezen en vluchtgeboden HIER. Heel lokale liveblog hier.

Update 14.02 uur - Nu zegt veiligheidsregio ineens weer wel: "Verlaat zo snel mogelijk uw woning."

Update 14.24 uur - Ook nog in Meerssen: een aardbeving.

Update 16.10 uur - Gat in dijk dicht, gevaar geweken

Update 16.20 uur - 'Grote delen' van Venlo worden geëvacueerd. De evacuatie begint om 18.00 uur

