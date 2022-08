Hey maar even he, bovenstaand. Duitse politieagenten worden op grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden ingezet om te "helpen bij problemen met Duitse toeristen". Waarom is dat eigenlijk ineens minder erg dan politieagentes met hoofddoek of leden van de as-Soennah moskee die samen met de Haagse politie patrouilleren? Oh omdat Nederland al """sinds het begin van de koude oorlog""" een Duitse provincie is en die islamitische toestanden wèl een concurrerend en moeilijk verenigbaar waardensysteem vertegenwoordigen? Ok.

Over concurrerende waardensystemen gesproken. Het is natuurlijk al een tijdje geleden dat machetes oerhollandse attributen als de ploertendoder uit het straatbeeld verdreven. Maar heel soms vist de politie er weer een paradepaardje uit. Onderstaand bijvoorbeeld. Je mag dus niet eens meer gewoon broodjes smeren op het strand!

Bron: Politie Scheveningen