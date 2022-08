Mijn eerste huurhuis was een 'halve woning' op twee hoog boven een bakkerij in de Dapperbuurt. De bakker was tevens de eigenaar en die woonde met vrouw & dochter op één hoog. De huur was 14 gulden per week. Daarvoor had ik een huiskamer van een kleine 20 m2 met een potkacheltje, een aanpalend keukentje met één koude kraan boven de gootsteen, en een toilet waarvan de deur niet dicht kon als je op de pot zat, omdat je knieën dan te ver uitstaken.

Wassen deed ik me 's ochtends met een stuk Sunlight-zeep en een washandje, aan het koude kraantje in de keuken.

Maar ik was de koning te rijk; "Domweg gelukkig in de Dapperstraat".

Eén, soms twee keer per week ging ik zwemmen in het Sportfondsenbad Oost, waar ik dan uitgebreid kon douchen.

Maar gelukkig had ik nog vrienden ook, bij wie ik thuis kon douchen.