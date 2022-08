Er zijn wel meer gebroken beloftes.

Er was een dealmaker nodig voor het bouwen van energie slurpende datacenters, want Nederland haalt bij lange na de Europese doelen voor hernieuwbare energie niet.

De lokale kassen zouden de restwarmte van de datacenter-servers gebruiken. En dat is heel veel.

Het staat in officiële bestemmingsplannen, omgevingsvisies en gebiedsplannen van de gemeente Hollands Kroon, in onderzoeken van ingenieursbureaus, in studies van het lokale ontwikkelingsbedrijf, in presentaties van Agriport zelf, zelfs op de Wikipedia-pagina van het dorpje Middenmeer: het hergebruik van de restwarmte van de datacenters draagt bij aan een groenere en duurzamere polder.

Alleen: het is niet waar. Gewoon niet nagekomen.

Maar ze hebben wel mooi hun datacenter erdoor gekregen.

Want die ga je niet afbreken.

En zo werkt dat dus.

Een projectontwikkelaar noemt dat 'succes hebben'.

Idem met het koelwater, de werkgelegenheid, de groene zwaar gesubsidieerde windmolens (700+ miljoen), de belastingfraudes via Luxemburg.

Lees en huiver.

Gebroken beloftes: hoe de Wieringermeerpolder dichtslibde met windturbines en datacentra

https://www,nrc,nl/nieuws/2020/06/05/gebroken-beloftes-hoe-de-wieringermeerpolder-dichtslibde-met-windturbines-en-datacentra-a4001882

Maat vooral hoe zoiets tot stand komt is vrij eng en raadselachtig. Er kijken mensen mee van gemeente, provincie en landelijk.