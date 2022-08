Oh en ik vergeet er bij te vertellen dat geld geven aan mensen die het niet halen (broekzak, vestzak zeg maar) geen schadelijke effecten heeft op onze economie. Stel je voor een jonge meid uit Syrië komt hier asiel aanvragen. Want haar land is een puinhoop en kut en het feit dat ze Yazidi is en Koerd en Lesbisch helpt haar situatie niet. Dus wat krijgt zij van ons. En bed, 3 maaltijden, een douche, een dacht ik 40-50 euro weekgeld. En daarna moet ze wachten. Met begeleiders praten, hulpverleners. Okay, maar al dat geld van die duizenden euro's die zij kost stroomt direct weer in onze economie. Iedereen moet eten kopen, hypotheek of huur betalen, leningen aflossen etc. En zij is ook nog eens een alcoholiste. Dus ze gaat langs bij de slijterij voor een halfje Jenever elke dag. Tot dusver geen probleem toch, broekzak, vestzak. Maar dan krijgt ze toch een verblijfsvergunning. Want vrouw, lesbisch, Yazidi, Koerdisch en Syrië. En nu moet ze blijven. Krijgt geen uitkering. Want ze woont technisch gezien in een daklozenopvang. Een AZC. Ze kijgt wel ietjes meer dan weekgeld. Scheelt amper 100 euro. Eigenlijk mogen mensen die wettelijk in ons land mogen leven nooit langer dan 14 weken dakloos zijn. Dit geldt voor onze autochtonen maar ook voor statushouders. En nu moet ze wachten. Maar ondertussen komen criminelen uit Algerije en Marokko aan. Ze wordt verplaatst naar een AZC (administratieve handeling in onze weeklijkse HUIS HUIS HUIS statistieken) daar ook krijgt ze daklozen budget. Begeleiding en er is niets. Zielig he. Maar voor Koosje die dezelfde ontheemdheid heeft maar met de achternaam Janssen is het niet veel beter. Ze hebben namelijk dezelfde problematiek. Beiden kunnen nergens anders terecht. En daar ligt de crux mijn waarde.